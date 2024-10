Gabriele Loi, 26 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio a Villasiumius. È morto annegato nelle acque di Is Traias.

Era un aiuto cuoco e lavorava in un residence della zona. Potrebbe aver avuto un malore mentre faceva il bagno.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbero stati alcuni turisti stranieri che lo hanno raggiunto a nuoto e trascinato a riva, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Purtroppo, inutile anche l’intervento dell’elicottero del 118. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato vari testimoni per ricostruire l'esatta dinamica della disgrazia.

“Da madre e da donna trovo sia impossibile trovare le parole in casi come questi - le parole della sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda -. Una notizia che mi è giunta dai media e poi da papà Simone e mamma Stefania sotto shock, un racconto che mi lascia inerme davanti al dolore, genitori dilaniati, con il respiro corto e la mente che inizia a fare mille domande. Il dolore lancinante che oggi i familiari, amici e conoscenti stanno provando è incommensurabile, così come tutte le tragedie anche di altre famiglie che porto nel cuore ma che non cito perché mi hanno chiesto silenzio assoluto. Oggi noi come comunità intera dobbiamo far sentire la nostra vicinanza a queste persone che oggi versano lacrime di disperazione, perché una comunità forte oggi fa questo. Ciao Gabriele".