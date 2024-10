Arrivano altri dati terribili per l'economia regionale. Sono stati perduti oltre 54.000 posti di lavoro nell'ultimo anno, ed il quadro economico generale è davvero sconfortante. Non basta: il tasso della disoccupazione denuncia in Sardegna un allarmante 18,6% molto superiore al dodici per cento non certamente rassicurante della media nazionale, e con cifre ancora più deprimenti nel campo dell'occupazione giovanile.Nello stesso periodo sono caduti a picco i consumi ed è indicativo il crescente parametro dell'emigrazione verso le regioni settentrionali e l'estero alla ricerca di un lavoro.