Una delegazione di lavoratori si sono presentati questa mattina davanti alla sede del Cmp Poste Italiane Elmas, decisi più che mai a bloccare l’ingresso e l’uscita dei mezzi postali: il loro dramma è abbastanza noto, non ricevono un soldo dal mese di aprile.

Sono circa 150 gli addetti che vivono l’angoscia di non riuscire più a pagare mutuo, bollette e benzina: si occupano della pulizia nelle sedi postali sarde, sono assunti dalla Manital (l’azienda piemontese che ha vinto l’appalto nell’Isola).

Il dramma

Il grande disagio pare riguardi anche centinaia di colleghi della Penisola, anche loro nella stessa medesima situazione. Intanto per giovedì prossimo è atteso un nuovo sit in, stavolta con i sindacati di categoria, presso la sede di Poste Italiane di via Simeto a Cagliari: “Non sappiamo più cosa fare – è l’accorato appello di disperazione – padri e madri di famiglia che addirittura non riescono più ad anticipare un euro per pagare la benzina dell’auto e recarsi al lavoro”.

(immagine tratta da Google Maps, sede Cmp Elmas - Aeroporto)