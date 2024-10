Continua e si rafforza l’impegno del Distretto Culturale del Nuorese per la valorizzazione della cultura del cuore della Sardegna e il sostegno alle imprese del settore culturale.

Entra nel vivo il progetto Percorsi del Distretto, portato avanti dalla Camera di Commercio di Nuoro in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, per lo studio e la realizzazione di percorsi di scoperta del territorio, sulle tracce di Grazia Deledda, alla scoperta dei tesori dell’arte e dell’archeologia, alla ricerca delle tradizioni popolari e delle eccellenze artigiane. La realizzazione dei percorsi sarà affidata a Tamalacà, gruppo di professionisti che operano con un approccio multidisciplinare, basato sull’urbanismo tattico e orientato alla ricerca di soluzioni sostenibili, con uno sguardo attento all’accessibilità fisica e intellettuale.

“Si tratta di un progetto” dice il presidente del Distretto Agostino Cicalò “che segue e sviluppa la Mappa turistica dei luoghi della cultura, una realtà importante che già da anni mette in rete 28 musei e aree archeologiche del Nuorese, offrendo sconti e vantaggi ai visitatori e servizi alle strutture aderenti”. Ed è proprio incentrata sulla Mappa la nuova intensa azione di comunicazione attraverso i canali social del Distretto (@distrettoculturaledelnuorese), nei principali quotidiani on line della Sardegna e attraverso uno spot emozionale che sarà trasmesso su Videolina. La campagna "Scopri la Mappa Turistica e inizia il tuo viaggio!"a cura dei professionisti di Nora Adv srl, prevede anche il coinvolgimento di influencer chiamati a testare e raccontare i luoghi della cultura del Nuorese. Sarà anche l'occasione per presentare al pubblico la nuova identità visiva del Distretto, progettata da Martina Silli e Bruno Savona, il duo di designer fondatori di Heart Studio. “Ragionando sul concetto di forme geometriche di base - affermano i designer - forme tanto care alla tradizione artigiana dell’isola, abbiamo disegnato dei decori che vanno a comporre l’acronimo del Distretto Culturale del Nuorese. Affiancando queste forme quasi modulari a una gamma di colori accesi, volevamo trasmettere l’idea di una divulgazione culturale che sia sì rigorosa, ma soprattutto vivace.”

Entra nel vivo anche Nènnere, lo startup contest del Distretto che finanzia e supporta la creazione di nuova impresa culturale. Sono 10 le idee creative che sono state selezionate per un percorso formativo mirato, in collaborazione con il Consorzio Universitario Nuorese - Uninuoro, e potranno partecipare alla finale per contendersi i premi da 8000, 5000 e 3000 euro in palio. “È un aiuto concreto - afferma Cicalò - ai giovani creativi del territorio. Uno strumento importante per contrastare lo spopolamento e costruire un futuro sostenibile per il Nuorese. Attraverso la convenzione quadro firmata dalla Camera di Commercio con l’università nuorese, il legame fra mondo della formazione e mondo dell’impresa sarà sempre più forte, e le azioni più efficaci grazie a una totale sinergia di intenti.”

Nell’anno in cui Nuoro festeggia i 150 della nascita di Grazia Deledda, e in un momento storico per molti versi critico e a tratti drammatico, si riconferma la vocazione culturale del territorio, quella Atene della Sardegna che non individua solo la Nuoro degli anni pionieristici dei grandi intellettuali del primo Novecento, ma è riferibile anche alla contemporaneità, a un Nuorese che offre un modello di sviluppo alternativo, stimolo e traino per tutta la Sardegna e oltre. “Le attività del Distretto culturale del Nuorese non si fermano qui - chiosa la manager culturale del Distretto Antonella Camarda - in programma ci sono un nuovo portale web, un’app, l’allestimento della nuova sede, e una serie di servizi alle imprese e agli utenti, per rendere la cultura una parte sempre più importante della quotidianità delle comunità del Nuorese e dei tanti visitatori che amano questo territorio, e non vedono l’ora di tornare a viverlo.