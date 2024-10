“Perché il Comune non ha mai fatto nulla?” Se lo chiedono i residenti delle palazzine di via San Paolo, che s’affacciano su quell’enorme lembo di terreni sterrati, gran parte dei quali sono del Comune di Cagliari. Anche oggi, nel pomeriggio e fino a tarda sera, il vasto incendio di masserizie e vegetazione sulla via San Paolo, ha coinvolto un autovettura, l'ingresso di una struttura, e alcune bombole di gpl.

I Vigili del Fuoco sul posto con numerose squadre e operatori per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo con vari automezzi sulla via San Paolo a Cagliari per un vasto incendio di masserizie in un area occupata da nomadi si è propagato ad un canneto e alla vegetazione coinvolgendo un autovettura e l'ingresso di una struttura dove all'interno si trova anche un officina, varie attrezzature automezzi e materiale edile. Sul posto stanno operando per spegnere le fiamme, le squadre di pronto intervento della sede centrale con un'Aps due autobotti e due automezzi fuoristrada dotati di modulo Aib (antincendio boschivo), la squadra terra "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari.

Durante le operazioni di spegnimento si è verificata l'esplosione di una bombola di gpl fortunatamente non sono rimasti coinvolti direttamente gli operatori o altre persone, altre bombole di gpl sono state localizzate tra le masserizie portate all'esterno dell'area coinvolta, raffreddate e messe in sicurezza.

Gli operatori hanno evitato la propagazione delle fiamme ad un'attività commerciale ed ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze. Due Vigili del Fuoco impegnati nell'intervento sono stati soccorsi dal personale del 118 colti da malore, al momento le condizioni non sono gravi. I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza daranno il via agli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo. Intervento ancora in corso.