E così è arrivato il primo giorno di scuola anche per gli alunni delle medie di Austis che da oggi frequentano la scuola di Sorgono.

Ieri, infatti, il dirigente scolastico, Luca Tedde, ha rilasciato i nulla osta richiesti nei giorni scorsi dai genitori di otto alunni che si vedevano “negata la possibilità di decidere per il bene dei nostri figli e scegliere, dunque, di mandarli a Sorgono”.

I ragazzi, dunque, non frequenteranno più una pluriclasse di 15 studenti formata da un alunno di prima, cinque di seconda e nove di terza così come accadeva ad Austis, ma ognuno di loro potrà finalmente confrontarsi con i propri coetanei e disporre di un programma formativo ed educativo per la propria età.

“Siamo molti contenti – ci racconta una mamma-. Questa mattina i nostri figli con il pulmino messo a disposizione dal comune hanno viaggiato per Sorgono e hanno finalmente iniziato l’anno scolastico anche loro”.

I dissidi tra genitori e dirigente scolastico erano nati perché quest’ultimo aveva negato per tre volte il nulla osta richiesto, affermando che “a Sorgono non ci sono gli spazi per accogliere tutti quegli alunni. Quando ci viene chiesto un nulla osta noi siamo costretti a fornirlo, l’unico motivo ostativo è la presenza o assenza di spazi nella scuola di destinazione”.

“Da parte del comune di Sorgono – dicono alcuni genitori – c’è sempre stata massima disponibilità per accogliere i nuovi studenti. I locali ci sono”. Ieri, dunque, i genitori sono stati convocati dal dirigente che ha consegnato i nulla osta a quattro studenti di seconda media e quattro di terza. Nella pluriclasse di Austis, per ora, sono quindi rimasti un alunno di prima e quattro di terza.

Foto copertina tratta dal web