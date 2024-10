«Ci dispiace moltissimo per il drammatico epilogo della vicenda, ma nessuno ci aveva detto che la paziente aspettava un bambino. Tutto risulta dalle registrazioni della chiamata».

Il responsabile del 118 per il Nord Sardegna, Piero Delogu, ricostruisce chiamate e tempi di soccorso, nei minimi dettagli.

«Quel giorno ci ha chiamato il medico di famiglia. Ci ha detto che la sua paziente aveva un forte dolore addominale, senza però fare alcun cenno a una gravidanza. Abbiamo mandato sul posto un'ambulanza di base, rassicurati anche dalla presenza del medico personale. In questi casi l'ambulanza si dirige per protocollo nell'ospedale più vicino, considerata la patologia. E in caso di dolore addominale anche importante, il reparto che deve intervenire è quello di Chirurgia, che a Sorgono c'è. Nessuno poteva ipotizzare la necessità di un reparto di Ostetricia. I medici si sono accorti che la donna era incinta solo al suo arrivo al Pronto Soccorso. Da lì l'hanno dirottata subito a Nuoro». (p. c.)