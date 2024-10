"Il dipartimento di Architettura di Alghero sarà ricompreso tra le sedi dell'Università decentrata della Sardegna". E' quanto comunica attraverso una nota stampa la Giunta regionale.

"Come già affermato in più occasioni dal presidente Pigliaru, riconoscendo il prestigio e il valore del Dipartimento della città catalana, la Regione intende valorizzare tale esperienza, positiva per tutta l’Isola".

L'inserimento di Alghero avverrà all'interno di un percoso da cui dovrà emergere l'apporto che le sedi delle Università decentrate offrono al sistema universitario sardo, soprattutto in termini di attrattività degli studenti.