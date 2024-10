“Con profondo dolore, ancora una volta il Dipartimento della Protezione Civile piange la scomparsa di un giovanissimo volontario, Alessandro Diana, di 19 anni, coinvolto in un incidente automobilistico in Sardegna mentre si recava a spegnere un incendio boschivo. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Per Alessandro non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo in seguito all’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, lungo la SP 69 tra Pabillonis e Sardara.

Alla guida della Jeep della Protezione civile la collega di 57 anni, ricoverata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari. I due volontari stavano andando a spegnere un piccolo incendio a Pabillonis. L’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata più volte.

Arrivata sul posto, la squadra dei Vigili del fuoco di Sanluri ha liberato dalla trappola delle lamiere la donna, soccorsa dal personale medico del 118, mentre nulla hanno potuto per salvare la vita ad Alessandro.

“Scegliere di mettersi al servizio della comunità sacrificando il proprio tempo libero – scrive il Dipartimento della Protezione Civile - è il segno di una generosità fuori dal comune, e che a farlo siano anche ragazzi così giovani è qualcosa che ci riempie il cuore, e che deve renderci tutti orgogliosi. Allo stesso tempo, questa tragedia ci ricorda i rischi che ogni giorno affrontano gli uomini e le donne che operano nei tanti ambiti del volontariato di protezione civile, senza l’impegno dei quali gestione e superamento delle emergenze di protezione civile sarebbero per il Sistema compiti molto più difficili da affrontare. Per questo, nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e la gratitudine per tutti coloro che quotidianamente lavorano per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente da eventi calamitosi, e augura una pronta guarigione alla volontaria che era in auto con il povero Alessandro, rimasta ferita nell’incidente”.