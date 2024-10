In relazione all’articolo “Come si può adottare un bambino ucraino?”, pubblicato in data odierna su questa testata, e facendo seguito alla richiesta di rettifica da parte del deputato Ugo Cappellacci, chiariamo che l’intento dell’articolo non era denigratorio nei confronti dell’ex presidente della Regione.

Si precisa: NON è possibile fare richiesta di adozione perché i bambini ucraini giunti in Sardegna provengono da case famiglia e sono con le loro tutrici e i loro genitori adottivi.

"I bimbi accolti a Cagliari sono tutti provenienti da case famiglia ed in compagnia delle madri adottive e pertanto non cercano famiglie per affidi temporanei e tanto meno per adozioni", chiarisce Cappellacci.