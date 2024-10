Il deputato di Unidos Mauro Pili è stato condannato a quattro mesi di reclusione per le visite "eccellenti" all'allora presidente del Cagliari Calcio Massimo Cellino, detenuto nel carcere di Buoncammino, nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio di Is Arenas.

La vicenda risale al febbraio 2013 quando - il 18 e 19 - l'esponente politico (ex Pdl, poi Unidos) era entrato in carcere in veste di parlamentare assieme al campione del Cagliari dello scudetto Gigi Riva e all'editore del quotidiano locale "L'Unione Sarda" Sergio Zuncheddu, registrati come suoi collaboratori.

La legittimita' della presenza dei due accompagnatori aveva destato piu' di un dubbio, cosi' dalla direzione dell'istituto penitenziario era partita una segnalazione alla procura di Cagliari che aveva avviato un'inchiesta per falso.

Sentiti i testimoni e valutata la documentazione, stamane il giudice monocratico del tribunale di Cagliari Stefania Delia ha con riconosciuto la colpevolezza del parlamentare. Per Pili il pm Gaetano Porcu aveva sollecitato un anno di reclusione.