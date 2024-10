"Le dimissioni della vicepresidente Zedda attestano, se mai ve ne fosse bisogno, che la crisi della Giunta Solinas ha assunto l'aspetto evidente di una agonia". Non fa sconti il neodeputato del Pd Silvio Lai, già segretario regionale dei dem, alla maggioranza di centrodestra che oggi ha subito un altro scossone.

"La Sardegna, con tante problematiche da affrontare con la necessaria solerzia, non merita questo - attacca il parlamentare - Ci sarà dunque l'ennesimo interim in attesa di una sostituzione, per difendere il castello degli interessi di pochi a dispetto delle esigenze dei cittadini sardi".

Per l'esponente del centrosinistra, tra i nomi più accreditati per la corsa alle Regionali 2024, Solinas ha fallito. "Se ne prenda atto il più rapidamente possibile – continua il deputato- Ci aspetteremmo un sussulto di dignità ma sappiamo che purtroppo non verrà e che si continuerà a navigare avendo a capo della nave allo sbando un comandante che in più occasioni si è dimostrato inadeguato e che ora ha un equipaggio ormai ammutinato".

Sono queste le dichiarazioni del deputato all’Ansa.