La nuova serie di Amore Criminale, in onda questa sera su Rai3 con la prima puntata, racconterà la storia di Dina Dore, la donna di Gavoi uccisa davanti alla figlia di sette mesi.

Le indagini che hanno portato all’arresto di alcune persone che sono state ritenute responsabili dell’omicidio sono durate 5 anni e la vicenda ha sempre riscosso un grande interesse nell’opinione pubblica.

In tutto questo tempo Graziella Dore, la sorella della vittima, non ha mai smesso di combattere la sua battaglia contro l’omertà di chi, pur sapendo, ancora oggi non ha trovato il coraggio di parlare.

Tra i protagonisti della docu-fiction televisiva troveremo anche gli attori sardi Francesco Falchetto, indimenticato attore di “Sonetaula”, e Giovanni Carroni, uno dei più apprezzati interpreti del teatro e del cinema non solo isolano.

Tra gli ospiti in studio della prima puntata ci saranno l’attore Max Paiella che leggerà un estratto della sentenza emessa nei confronti dell’esecutore materiale dell’omicidio di Dina e la psicologa Anna Costanza Baldry, esperta di violenze sulle donne.

La trasmissione, condotta da Barbara De Rossi, apre la diciottesima edizione di programmazione e si avvale della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Sono tante le donne e le famiglie che si sono rivolte, negli anni, alla redazione di Amore Criminale per raccontare la loro storia nella speranza di un aiuto.

A completare la narrazione ci saranno anche gli scatti di figure femminili realizzati da Anna Di Prospero e Ugne Henriko.