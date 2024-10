Solidarietà è un sostantivo che quando è supportato dall’amore trabocca di significati e di valori.

Atzara è un paese che ha impresso nella sua storia i colori di chi ha dipinto volti e scorci, ma è soprattutto il luogo dove abitano cuori generosi che non hanno esitato a promuovere un’iniziativa di sostegno in favore del sindaco Walter Flore, l’imprenditore che il 28 gennaio scorso ha spento, oltre al fuoco che ha devastato il suo esercizio commerciale di Belvì, anche anni di duro lavoro e di grandi sacrifici.

<<Un nostro compaesano è stato colpito duramente dalla sfortuna e noi siamo pronti a sostenerlo>>. La voce che si leva unanime è quella di un’intera comunità che si stringe intorno al primo cittadino in un momento difficile. <<Ci sentiamo in dovere di portare avanti un’azione concreta e accompagnata da un sentimento di solidarietà - dicono tutte le associazioni locali di volontariato e sportive, ma anche di quelle che riuniscono i commercianti e gli artigiani, che hanno prontamente aderito all’iniziativa aprendo una raccolta fondi -. E’ giusto che in questo momento Walter possa contare sui suoi compaesani. Aveva investito sulla macelleria in tempi recenti, rilevando l’attività, rinnovandola completamente e garantendo diversi posti di lavoro>>.

La causa dell’incendio che ha devastato la macelleria ubicata nel cuore di Belvì sarebbe da attribuirsi ad un corto circuito che, generando un rogo incontrollato nel cuore della notte, ha di fatto distrutto arredi e attrezzature procurando un danno ingente e di rilevanti conseguenze economiche. In tanti hanno espresso vicinanza al sindaco, con messaggi e attestati, ma tra gli abitanti del paese si è fatta concreta l’ipotesi di un aiuto.

<<Con il contributo spontaneo di chi vorrà esserci auspichiamo che Walter si possa presto risollevare da questo particolare momento, per ripartire alla grande con la sua attività lavorativa>> dicono i componenti del comitato. <<Il nostro paese conta poco più di mille abitanti, ma la nostra speranza è che la solidarietà arrivi anche da altri centri>>.

Il Comitato spontaneo ha distribuito un volantino con la scritta “Atzara è solidale”, che indica gli estremi per poter effettuare una donazione. “Offriamo il nostro aiuto ad un nostro compaesano colpito duramente nel suo lavoro - si legge nel comunicato -. Versa il tuo contributo sul conto corrente bancario IT86W0567617295IB0000089224. Si possono effettuare i versamenti presso le filiali del Banco di Sardegna, con il bancomat presso tutti gli Atm, presso le ricevitorie Sisal e attraverso un bonifico”. Il comitato fa sapere che i versamenti saranno coperti da anonimato.

<<Abbiamo chiamato Walter e gli abbiamo manifestato le nostre intenzioni>> fa sapere il comitato. <<Il suo grazie, pronunciato con il cuore, è pieno di significati>>. Come il cuore degli abitanti che amministra.