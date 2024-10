La vita di un dj è un viaggio pieno di musica che sboccia quasi sempre con il calare della sera.

Il dj è colui che agita le note degli altri, che orienta il percorso, che detta i ritmi della festa.

Tra fasci di luce e penombre, la gente si stringe e si anima, nei grandi spazi e in quelli più intimi delle sale in cui si balla e ci si conosce.

Francesco Cinelli è un nome che conta nell’ambiente dell’intrattenimento e la sua voglia di mettersi in gioco è mossa da vera passione che contagia le masse e le persone che ogni volta si ritrovano a fare un pezzo di strada con lui e con il suo sound.

In tutti questi anni ha portato la sua energia nei locali più dimessi e negli spazi più esclusivi, creando ovunque magia e occasioni di incontro: il suo marchio è una garanzia di richiamo.

Non solo la Sardegna, che abita, ha goduto della sua musica e della sua capacità di creare divertimento, ma anche i grandi ritrovi delle città che contano si sono affidate in più di un’occasione alla sua regia, come ad esempio Roma, Perugia, Ostia e Fiumicino.

Il suo “Premio” alla carriera però Francesco lo ha avuto negli scorsi giorni quando ha portato il suo talento tra i ragazzi dell’A.I.P.D. di Nuoro, nata nel 1992 e presieduta da Fiorenzo Mancini.

L’Associazione opera, senza lucro, per fini di solidarietà e utilità sociale a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

<<Ho avuto il piacere enorme di intrattenere con la mia musica e di far divertire i ragazzi che frequentano il centro di Via Cavalier Zuddas tutte le mattine dalle 9 alle 13 per lavorare con due operatori che li tengono impegnati in varie attività creando per loro il miglior ambiente e il più qualificato sostegno – dice con emozione il dj ovoddese –. Per me è stata una bellissima esperienza. I giovani si sono divertiti tantissimo, e oltre ad aver ballato hanno indossato le cuffie del dj prendendo il mio posto alla consolle. Ho già offerto la mia disponibilità a bissare questo appuntamento non appena arriverà l’autunno>>.

Il cuore della musica si muove con l’impulso di una solidarietà che fa danzare anche i buoni propositi che accompagnano l’iniziativa, mettendo in luce l’operato di un gruppo di persone che costantemente impiegano il loro tempo al servizio dei giovani down.

<<La carica che questi ragazzi riescono a dare è straordinaria, come la passione che gli operatori dell’A.I.P.D. di Nuoro ci mettono per creare la giusta armonia in loro favore. – sottolinea Cinelli – L’Associazione non ha fini di lucro, anche indiretto, e invito tutti quelli che possono e ne hanno piacere ad effettuare una donazione sul loro conto corrente postale n. 11837085, oppure tramite coordinate bancarie attraverso l’IBAN IT52 J010 1517 3030 0000 0001 817. Credo sia un bel gesto da fare>>.