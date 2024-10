La curva epidemiologica del Covid in Sardegna continua a peggiorare e la pandemia non dà tregua nemmeno con il gran caldo.

Lo evidenzia la Fondazione Gimbe, secondo cui, nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono saliti da 1028 a 1440 (raddoppiando rispetto alla settimana dall'8 al 15 giugno) con un aumento dei nuovi casi del 38,3% rispetto ai sette giorni precedenti.

L'incremento maggiore dell'incidenza si registra nel Sassarese con 624 casi per 100 mila abitanti e +64,2% rispetto alla settimana precedente.

Seguono le Province di Oristano (716 casi per 100 mila ab. e +47,4%) e il Sud Sardegna con 998 casi per 100mila ab. e +41,5%. Poi c'è la provincia di Nuoro ( 492 e +40,6% e la Città metropolitana di Cagliari che pur avendo un incremento di solo il 22,4% registra il maggiori numero di casi, 1.143 per 100mila abitanti, rispetto a tutte gli altri territori. Resta sotto la media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica (7,6%) mentre è sopra la media italiana quella in terapia intensiva (3,9%).

La notizia è stata riportata da ANSA.