La fede è più forte del virus. I festeggiamenti religiosi in onore di Santa Rita si sono svolti in tutta sicurezza seguendo tutte le disposizioni anti COvid-19. Quest’anno è stata la Santa delle cause impossibili ad andare dai fedeli di Villagrande Strisaili e della frazione di Villanova.

Dopo la tradizionale benedizione delle rose e del pane, l’effige della santa è stata posizionata su un mezzo del Comune e insieme al parroco don Ernest Beroby, al sindaco Alessio Seoni, dai rappresentanti dell'amministrazione comunale e dagli agenti di polizia municipale, è stata portata in processione per le vie dei due centri abitati. Le preghiere sono state diffuse tramite un altoparlante e la comunità ha potuto partecipare alla funzione senza spostarsi da casa.