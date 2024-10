Nuovo contagio da Coronavirus? Pare di sì, almeno stando a quanto comunica sui social la sindaca Anna Paola Marongiu, che scrive: “Carissime e carissimi, Per dirvi con molta tristezza che il Covid è ancora dietro l'angolo, è appena arrivata la notizia da Ats di un nuovo caso di positività nel nostro paese. Nel Rispetto della privacy, evitiamo le indagini conoscitive e mostriamo la nostra solidarietà nell'osservanza delle misure di prevenzione e nel rivolgere pensieri di vicinanza e affetto a chi in questo momento ha bisogno di tutto il nostro sostegno. non è ancora il tempo di abbassare la guardia e con coraggio andiamo avanti. Decimo c'è, soprattutto in questi momenti, non lasciamoci scoraggiare e ancora Vi dico che uniti ce la faremo, Con un sorriso, la Sindaca”.

Il dato del cittadino di Decimo contagiato dovrebbe dunque emergere anche sul prospetto aggiornato del bollettino che, l’Ufficio di Crisi Regionale, comunica ogni pomeriggio ai media: caso che, se confermato, porterebbe dopo 7 giorni di fila a contagio zero in Sardegna, un positivo nell'Isola.

Riscontro che potrà essere però ufficializzato solo con le proiezioni sull’andamento giornaliero comunicate appunto dalla Regione: in poche parole, bisognerà comprendere se il paziente risulta tra quelli censiti come positivo al Covid nelle scorse settimane conteggiati tra i riscontri di Asl, Comuni e uffici regionali competenti.