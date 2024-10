Il corpo di Franco Columbu sarà sepolto nella sua Ollolai

La notizia della morte dell'ex culturista, deceduto in seguito a un malore in mare ieri a San Teodoro, ha suscitato grande commozione nel paese natale e in tutti i sardi, che si sono stretti al dolore della famiglia con messaggi di cordoglio.

La moglie Debbie Drake e la figlia Maria sonno già in viaggio da Los Angeles verso la Sardegna per l'ultimo saluto al loro Franco che sarà seppellito nella tomba di famiglia, a fianco al padre Antonio e alla madre Maria Grazia Sedda.

Nel pomeriggio di oggi è previsto l'arrivo della salma nella sua casa in paese, dove sarà allestita la camera ardente in attesa del funerale che sarà celebrato lunedì o martedì nella chiesa parrocchiale di San Michele.