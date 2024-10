C'è un primo caso di coronavirus a Buddusò. A confermare la notizia è il sindaco Giovanni Antonio Satta con un comunicato diffuso su Facebook: "Vi comunico che il servizio igiene della ATS Sardegna mi ha informato che, nel nostro Comune, un cittadino è risultato positivo al COVID-19".

"Non vi è la necessità di allarmarsi - prosegue la nota - poiché la persona sta bene, si trova presso la propria abitazione, in quarantena, con sorveglianza attiva da quattordici giorni. Il servizio sanitario sta adottando tutte le misure necessarie alla salvaguardia della salute pubblica con sorveglianza attiva degli individui che hanno avuto contatti stretti con il caso confermato della malattia infettiva. Comune e ATS sono impegnati a monitorare costantemente e attentamente la situazione e le Forze dell’Ordine sono state invitate ad intensificare il controllo del territorio comunale, al fine di far rispettare le misure emanate dal Governo e dalla Regione".

E ancora: "Si ribadiscono le raccomandazioni già rese note, in particolare, i cittadini che abbiano il sospetto di aver avuto contatti con soggetti contagiati, specie se presentano sintomi, sono invitati a non recarsi di persona in Pronto soccorso o presso altre strutture sanitarie, bensì a contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o il 118. Rinnovo l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento, che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie".