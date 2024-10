Il coro femminile "Intrempas" di Orosei sarà ospite della trasmissione Domenica In, in onda su Rai Uno questo pomeriggio. A darne notizia è la stessa associazione: "Finalmente possiamo dirvelo: oggi (ieri, ndr), siamo arrivate negli studi RAI!! Domani (oggi, ndr), noi e Alessandro Mahmood saremo ospiti di Mara Venier a Domenica In".

"Canteremo insieme il brano T'amo - si legge sulla pagina Facebook del Coro Intrempas - e vivremo ancora una volta tante bellissime emozioni! Purtroppo, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, non saremo al completo, ma solo una rappresentanza di 10 elementi. Con il cuore, però, noi siamo tutte lì a portare in alto il nome del nostro coro".

La collaborazione fra l'associazione baroniese e l'artista milanese, di madre proprio oroseina, continua dunque a dare i suoi frutti. Già in occasione della tappa sarda del "Ghettolimpo Tour", il cantautore 28enne si era esibito sul palco di Alghero in uno spettacolo emozionante, culminato nell'interpretazione di T'amo, una versione di No potho reposare eseguita in collaborazione con le donne di Intrempas.