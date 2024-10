“Mi vuoi sposare?”. Una proposta di matrimonio ad alta quota si è trasformata in una vera e propria festa in aereo, soprattutto grazie alla magnifica cornice sonora offerta dal Coro di Loiri che ha intonato “S’aneddu” come buon auspicio ai futuri sposi.

L'atmosfera di gioia e allegria si è propagata tra tutti i passeggeri: un momento colmo d'amore e condivisione che ha cancellato per lunghissimi minuti le negatività della vita di cui ultimamente non si fa altro che sentire parlare.

Il gruppo, fondato da Bernardo Deriu e Carlo Deriu, compie quest’anno 40 anni e si stava recando a Palma di Maiorca proprio per festeggiare questo importante traguardo

Il coro non smette di regalare emozioni alla comunità, dopo aver girato la Sardegna in lungo e in largo, andando anche oltremare e oltre lo Stivale, esibendosi in Spagna, Croazia, Ungheria e non solo.