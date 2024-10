Nella giornata di ieri, nella splendida cornice della Basilica di Santa Maria Novella di Firenze, la Santa Messa officiata da Padre Antonio Idda è stata arricchita dai canti in lingua sarda del Coro della Città di Ittiri, diretto dal Maestro Andrea Deriu. I 23 componenti del complesso di voci hanno eseguito prima “Su rosariu” per poi proseguire con “Perdonu Deu Me”u, Lʼ Alleluia, il “Salmo Di Davide”, e a seguire Santu Segnore, Babbu Nostru, Deus Ti Salvet Maria,Amadu Sempre Siada.

Padre Idda al termine della Santa Messa ha ringraziato lʼAssociazione Culturale Sardi in Toscana per l’organizzazione di questo intenso momento e il coro per le splendide musiche che ha donato.