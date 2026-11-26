C'è un canto che nasce in un piccolo paese e poi, piano, impara a viaggiare. Attraversa il mare, entra nei repertori di altri cori, arriva lontano. E un giorno torna a casa con un premio.

È quanto accaduto al Coro Polifonico Femminile Bonucaminu di Ardauli, che ha conquistato il Premio speciale FENIARCO al Concorso nazionale corale «Antonio Guanti», svoltosi a Matera il 14 e 15 novembre 2026. Il riconoscimento va alla migliore esecuzione di un brano o di un'armonizzazione di autore italiano contemporaneo. La giuria ha premiato l'interpretazione di «Luna», composta da Michele Turnu, direttore del coro, ed eseguita nella versione per voci femminili.

«È stato davvero emozionante per un duplice motivo», dice Norma Madeddu, presidente del coro. «Da un lato si tratta di un traguardo che ripaga l'ascolto reciproco, la pazienza e la passione condivisa per il bel canto, il canto della tradizione. Dall'altro, l'autore di questo brano è il nostro caro maestro Michele Turnu».

Una pagina nata in Sardegna e capace di uscire dall'Isola. «Luna» è infatti entrata nel repertorio di formazioni corali di altre regioni italiane. A Matera, però, a darle voce sono state le coriste di Ardauli, con il compositore stesso a guidarle.

Al premio nazionale si è aggiunta una targa conferita al Bonucaminu da Ilaria Portas, assessora regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Il risultato racconta un lavoro di anni. Sotto la guida di Turnu, il coro ha costruito un percorso di formazione vocale e musicale che tiene insieme lo studio del repertorio colto e la valorizzazione delle tradizioni popolari. Un cammino che il maestro conosce bene. «La preparazione a un concorso nazionale è un periodo intenso di studio e di prove», racconta. «Si lavora per dare il meglio di sé e ci si prepara al confronto con le altre realtà corali, con il desiderio di crescere e il coraggio di mettersi in gioco». Poi l'orgoglio, senza giri di parole: «Vado fiero delle mie ragazze, dell'umiltà con cui hanno affrontato questo percorso e della voglia di migliorarsi che dimostrano a ogni prova».

Ma il Bonucaminu non vive solo sul palco: in paese promuove iniziative culturali e sociali rivolte alla comunità, ed è parte viva della vita di Ardauli.

Proprio la comunità si stringe ora attorno alle sue voci. L'amministrazione comunale ha espresso le proprie congratulazioni alle coriste e al direttore, condividendo con i cittadini la soddisfazione per il traguardo raggiunto a Matera.

Da Ardauli a Matera, e ritorno. Con una luna in più da raccontare.