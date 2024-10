Negli sguardi fieri e orgogliosi dei giovani barbaricini vive il futuro dei paesi del centro Sardegna. Anche quando i problemi e le difficoltà non sembrano lasciare spazio ad alcuna speranza, c’è chi si rimbocca le maniche e decide di scommettere in un domani migliore.

Sara Sedda è una giovane mamma di Ollolai di 29 anni. Ragazza dal sorriso solare e dai modi gentili. Dopo diverse esperienze lavorative che le hanno permesso di crescere professionalmente, Sara ha deciso di prendere in gestione il bar e la pizzeria “Azzurra” di Ollolai per investire sul suo futuro e per garantire un servizio importante nel suo paese.

Al suo fianco c’è la forza di una famiglia che non solo la sostiene moralmente, ma che con lei ogni giorno si impegna per portare avanti l’attività. Si lavora senza orari e con uno spirito di entusiasmo che conquista tutti i clienti.

Il momento storico che stiamo attraversando consegna al coraggio di Sara un valore del tutto eccezionale anche perché la giovane ollolaese, oltre al suo lavoro, ha sempre offerto il suo impegno a favore della comunità ollolaese.

Come se non bastasse, il bar-pizzeria “Azzurra” ha organizzato per il prossimo 6 giugno la passeggiata ecologia, per una giornata all’insegna dell’attività fisica e della riscoperta delle bellezze naturalistiche del territorio di Ollolai.

“Visiterete San Basilio come non avete mai fatto” dice Sara con spirito di fierezza e d’orgoglio. “Ci aspettano bellezze paesaggistiche incantevoli, visiteremo le grotte e attraverseremo la natura lungo territori incontaminati, ci fermeremo al belvedere e da lì rimarrete senza fiato per lo spettacolo che si presenterà davanti ai vostri occhi!!!”

L’invito a partecipare alla passeggiata ecologica è rivolto a tutte quelle persone che hanno il piacere di scoprire gli angoli nascosti e incantevoli della nostra Isola.

Quella di Sara è una delle tante storie di coraggio che arrivano da un piccolo centro della Sardegna e che meritano di essere raccontate perché possono essere d’aiuto e di incoraggiamento per i tanti giovani che con difficoltà cercano di costruire un futuro non lontano da quei luoghi dove hanno trascorso la loro infanzia.

PER LEGGERE IL PROGRAMMA DELLA PASSEGGIATA ECOLOGICA CLICCA QUI