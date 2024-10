L’assessore della Pubblica Istruzione Claudia Firino ha incontrato il sindaco di Sorgono Giovanni Arru e il dirigente scolastico Romano Carta per parlare della situazione del Convitto.

La struttura, infatti, rischia di essere chiusa per mancanza di personale.

L’esponente della Giunta si è impegnata a interloquire con il Miur per rappresentare la situazione di Sorgono e, in generale, sensibilizzare il Ministero sul problema dell’organico della scuola in Sardegna.

“Il Convitto di Sorgono – ha detto Firino – è un presidio molto importante per i giovani del territorio. L’istituto è riferimento importante per una vasta area. Non essendo competenza regionale, ma ministeriale, il nostro impegno è di tenere alta l’attenzione e il dialogo sul caso specifico di Sorgono, ma anche sul tema dell’organico per la nostra regione, data la particolare situazione della scuola sarda, sia per la condizione di insularità che per il tasso di abbandono scolastico”.