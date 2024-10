È stato eletto ieri il nuovo consiglio dei delegati delConsorzio di Bonifica dell’Oristanese. Sono 21 i consiglieri così suddivisi: il primo, composto da coltivatori diretti e imprenditori agricoltori professionali, ha eletto i due terzi del Consiglio con 14 delegati, mentre il secondo rappresentato da hobbisti, ha espresso i rimanenti 7 delegati.

L’insediamento avverrà dopo le verifiche sull’iter elettorale da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura. Il primo compito del consiglio sarà quello di eleggere il presidente e il Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica per 5 anni.

“Finalmente gli agricoltori con grande senso di responsabilità – affermano il Presidente e il Direttore di Coldiretti Oristano Giovanni Murru ed Emanuele Spanò – tornano, dopo 15 anni, alla guida di questo importantissimo Ente, fondamentale per lo sviluppo agricolo del nostro territorio.”

L’occasione ha fatto anche emergere, aggiungono, Un forte segnale di coesione che tutti i canditati della nostra organizzazione hanno voluto dare all’unanimità, rinunciando a ricevere le singole preferenze per indirizzarle al designato alla Presidenza Carlo Corrias, emerso di conseguenza come il candidato più votato in assoluto”.

Questi i nomi degli eletti: Carlo Corrias (Coldiretti), Giancarlo Capraro (Coldiretti), Giuseppe Lasi (Coldiretti), Walter Mureddu (Coldiretti), Antonello Scano (Coldiretti), Maria Teresa Garau (Coldiretti),Giovanni Ferrari (Coldiretti), Salvatore Chergia (Coldiretti), Gioachino Manca (Coldiretti), Gabriele Sardu (Coldiretti), Antonella Anna Maria Orrù (Coldiretti), Pier Aldo Madau (Coldiretti), Giovanni Masala (Coldiretti), Giampietro Mannai (Coldiretti), Cristian Vacca (Coldiretti), Carlo Orrù (Coldiretti), Ivo Spiga (Coldiretti), Antonio Vittorio Pietro Sanna (Confagricoltura), Giuseppe Solinas (Confagricoltura), Mario Tiana (Confagricoltura) e Tiziano Giovanni Enna (Confagricoltura).