“I 10 milioni di euro per la lotta alle povertà sono una necessaria risposta alle richieste dei Comuni della Sardegna. Con queste risorse le amministrazioni, specie quelle più piccole, potranno continuare a far fronte alle esigenze dei loro concittadini, grazie anche ai fondi regionali già disponibili per l’inclusione sociale del bando Lav-ora e di altre misure messe in campo dalla Giunta regionale”.

È il commento degli assessori della Sanità e Politiche sociali Simona De Francisci e della Programmazione Alessandra Zedda dopo l’approvazione del Consiglio regionale della legge sulle estreme povertà. “Sono state accolte le istanze dei Comuni – ricordano De Francisci e Zedda – che avevamo da subito rassicurato sul fatto che una soluzione il Consiglio avrebbe sicuramente trovato. Soluzione comunque positiva se si considera che le amministrazioni da quest’anno possono contare anche sul taglio vantaggioso delle aliquote dell’Irap”.

Sempre sul fronte delle politiche sociali ora l’attenzione si sposta sulla famiglia. “La Giunta – anticipano gli assessori - sta ultimando la definizione del testo del disegno di legge che sarà portato all'approvazione dell’Esecutivo in autunno e sul quale c’è già un impegno per la sua copertura finanziaria in assestamento”.