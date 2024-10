Profonda commozione in tutta l'Isola per la tragedia che ha colpito Tiana. In numerosi stanno esprimendo il dolore dinnanzi alle immagini della villetta crollata con all’interno un’intera famiglia.

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprime il suo cordoglio, anche a nome dell’Assemblea, alla famiglia delle vittime, al sindaco di Tiana e all’intera popolazione in questo momento affranta dal dolore:

“Siamo profondamente colpiti e rattristati da questa tragedia che ha colpito un’intera famiglia e la comunità di Tiana. Davanti a episodi come questo – ha detto il Presidente – si resta attoniti. Oggi la Sardegna si stringe idealmente al comune del nuorese teatro di questa immane tragedia”

Le dediche a Marilena Ibba, 55enne, e a Guglielmo Zedda, 59enne, sono numerose:

“Voglio ricordarvi sempre così ..... sorridenti, buoni e dolci” Scrive un’amica accompagnando le sue parole all’immagine della coppia.

“Una donna di cuore che faceva ogni cosa con amore. Ti voglio ricordare così Marilena sempre pronta a collaborare, condividere e realizzare cose belle per il territorio di Tiana e barbaricino. Ci mancherai” scrive una collaboratrice di Marilena.

“Ti ho conosciuta in un momento particolarmente triste della mia vita. La tua bontà umana, dolcezza e disponibilità sarà a un ricordo indelebile. Riposate in pace, date forza a vostro figlio Alessio di superare tutto”. Un pensiero anche al figlio della coppia rimasto prematuramente senza i suoi genitori.

I corpi di Marilena Ibba e di Guglielmo Zedda sono stati di stato trovati ed estratti dalle macerie dopo 7 ore di scavi.

Lei aveva 55 anni, era presidente della cooperativa sociale Janas. È stata ritrovata in pigiama nel suo letto. Lui ne aveva 59, dipendente della Tim. Erano rimasti sotto i detriti in seguito al crollo della loro villetta bifamiliare, esplosa probabilmente per una fuga di gas, alla periferia di Tiana, nel Nuorese.

Insieme loro c'erano i genitori di Marilena, Duccio Ibba, di 90 anni, e Eugenia Madeddu, di 83, estratti vivi ma in condizioni molto gravi. L'uomo, in particolare, lotta tra la vita e la morte nel centro grandi ustionati di Sassari.

I due anziani abitavano al piano terra mentre la figlia e il genero stavano nell'appartamento al piano di sopra. Non era in casa il figlio di Marilena e Guglielmo, che studia fuori sede. L’esplosione si è verificata questa mattina, intorno alle 7:45.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato al crollo della villetta e al dolore di un’intera Regione.