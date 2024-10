Ha preso il via alle ore 11 di questa mattina lo screening dei consiglieri e del personale in Consiglio regionale. Il presidente Michele Pais si è sottoposto per primo al tampone molecolare anti-Covid.

Pais, nei giorni scorsi, aveva rinviato i lavori dell'assemblea dopo che alcune persone gravitanti attorno al palazzo di via Roma erano entrate in contatto con soggetti positivi al coronavirus. Per questo si è subito organizzata una campagna di screening per tutelare la salute e la sicurezza di dipendenti ed esponenti politici.