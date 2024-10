Il Consiglio Comunale di Gavoi, espressione del movimento Comunidade, ha approvato il 27 luglio l’assestamento e gli equilibri di bilancio, continuando così ad essere uno dei comuni, in Sardegna, a rispettare tutti i termini che la legge impone agli enti locali.

Durante il consiglio l’Assessore al Bilancio Franco Dore, il sindaco e gli assessori hanno spiegato, tecnicamente e politicamente, una per una le voci dell’assestamento sperimentando così la socializzazione del bilancio che è uno degli obiettivi dell’amministrazione gavoese.

L’assestamento di bilancio, da approvare entro la fine di luglio, è la verifica puntuale delle previsioni fatte con l’approvazione del bilancio a fine aprile. In questo modo si riesce a capire se le entrate e le spese previste sono aderenti alla realtà oppure hanno bisogno di essere modificate.

Il lavoro che è stato fatto ha richiesto l’impegno da parte di amministratori e uffici che, analizzando il bilancio capitolo per capitolo, hanno verificato l’andamento delle entrate e delle spese e aumentato i capitoli di spesa che servivano per coprire l’intero anno solare, riuscendo però, contemporaneamente, a diminuire quei capitoli che evidenziavano uno stanziamento troppo alto, evitando così spese non prioritarie per la collettività.

Tutto questo rispettando gli equilibri che la legge sul bilancio armonizzato impone e senza poter tener conto dei risparmi che il Comune ha accumulato negli anni e che non possono essere utilizzati se non in minima parte. A questo riguardo l’amministrazione gavoese ha ribadito in consiglio, la propria contrarietà a questi odiosi vincoli di bilancio, che non permettono di programmare e investire, per il bene collettivo, le risorse presenti nelle casse comunali.

“Siamo coscienti – sottolinea l’assessore Franco Dore - che il debito statale debba essere tenuto sotto controllo, ma non si capisce perché debbano essere vessati comuni virtuosi come il nostro. Noi continueremo ad amministrare rispettando tutte le leggi e i vincoli, stiamo riuscendo a tenere un bilancio sano e a realizzare con impegno le azioni politiche del nostro programma, ma non cesseremo mai di portare nelle sedi opportune la nostra voce critica contro quello che appare un disegno politico volto a cancellare l’autonomia dei comuni più piccoli”.

Così sono state recuperate risorse che l’amministrazione, affiancata da staff e commissioni, ha previsto di destinare in capitoli strategici, in armonia con il Documento unico di Programmazione, approvato ad aprile. Di seguito alcuni esempi.

Sono state disposte ulteriori risorse per investimenti pari a 35625 euro, che portano il capitolo “lavori manutenzione straordinaria strade etc” a 65000 euro. E’ stato aumentato, per un importo pari a 5000 euro, il capitolo “lavori arredo urbano e segnaletica”, che sarà utilizzato per ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale della via Roma. Un ulteriore sforzo è stato fatto per la sistemazione e la messa in sicurezza del campo sportivo, con una somma pari a 35000 euro. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria stradale, il capitolo è stato aumentato di 20000 euro. Si è poi ottenuta una autorizzazione ministeriale per l’utilizzo di 89000 euro dall’avanzo di amministrazione per la sistemazione degli edifici scolastici: la somma è stata utilizzata per la ristrutturazione della palestra delle scuole medie e per l’adeguamento dell’edificio della scuola materna.

Per quanto riguarda il turismo, è stato coperto il costo totale della manifestazione “Ospitalità nel Cuore della Barbagia”, manifestazione alla sua XXII edizione, in attesa di avere riscontro dalla regione sul bando per le manifestazioni di grande interesse turistico a cui il Comune ha partecipato.

Per quanto riguarda il settore dei servizi socio-culturali sono state aume