Il Consiglio Comunale di Gavoi ha approvato il Bilancio di Previsione nei tempi previsti.

Un Bilancio sano che, nonostante i tagli dei finanziamenti sovracomunali, vede importanti riconferme nelle voci di spesa e alcune significative novità.

Si riconfermano in toto i servizi alla persona e alle categorie più vulnerabili, i fondi alle Società Sportive e quelli per gli eventi caratterizzanti l’offerta culturale e turistica del territorio (Festival Letterario Isola delle Storie, Ospitalità nel Cuore della Barbagia). Si stabilizzano alcune voci di spesa che negli anni precedenti venivano programmate in extremis e con ricalcolo dei residui come il Servizio di Trasporto scolastico e le Terza Classe della Baby Ludoteca.

La tempestiva approvazione dello stesso Bilancio di Previsione, oltre che dal punto di vista della corretta contabilità, ha immediate ricadute pratiche per una buona amministrazione. Consente, sia al Comune che a tutti gli altri soggetti che beneficiano delle risorse pubbliche, di programmare, adeguatamente le proprie attività e interventi.

La seduta del 29 aprile scorso è stata un importante momento condivisione delle principali scelte politico-amministrative, sia con l'illustrazione e l'approvazione dei principali documenti di finanza pubblica, sia di squisito contenuto politico con la forte presa di posizione in relazione a due emergenze, che incidono in modo determinante sulla democrazia e la vita delle persone della comunità e del territorio: gli attentati agli amministratori e il sostegno ai lavoratori esposti all’amianto e alle loro famiglie.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato la presentazione e approvazione del Rendiconto Generale di gestione - Esercizio Finanziario 2015. Durante il consiglio, sono state illustrate, con il coinvolgimento di tutti gli assessori e i consiglieri delegati, le principali azioni che hanno caratterizzato l’attività amministrativa nel periodo giugno-dicembre 2015. Facendo seguito a quanto già reso noto alla cittadinanza attraverso i report periodici, si sono ulteriormente spiegate, in modo chiaro e comprensibile, le scelte fatte, raccordandole al dettaglio delle voci di spesa, nel rispetto di un'effettiva trasparenza amministrativa e in linea con il processo di partecipazione democratica alla base della nuova amministrazione.

Altro importante punto all’Odg riguardava il Piano Finanziario TARI, il tributo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti, servizio in gestione associata con l’Unione dei Comuni Barbagia, e le relative aliquote. In proposito si è riusciti a tenere la tariffa a carico dei contribuenti pressoché invariata. Nel dettaglio, secondo le previsioni: il 75,32 % dei cittadini avrà un risparmio che va da 1 a 19 euro; il 14,57 % non subirà variazioni di tariffa; il 10% circa vedrà un aumento in bolletta di piccolissima entità (min 1 euro max 17). Sono buone le prospettive invece per un ribasso sostanziale della stessa tassa per il prossimo anno, quando si avranno i dati precisi del risparmio dovuto alla riduzione del costo dell’incenerimento del residuo secco presso l’impianto di Tossilo.

Rispetto alla programmazione a breve e a medio termine, grazie al lavoro congiunto di amministratori, amministrativi Staff e Commissioni, l’Amministrazione è riuscita ad approvare con puntualità e in anticipo rispetto alla stragrande maggioranza degli enti locali, il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e il già citato Bilancio di Previsione.

Tale risultato è particolarmente lusinghiero se si considera che il D.U.P. è lo strumento (a disposizione dei cittadini sul sito del comune) di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, di nuova introduzione, che funge da vademecum per tutto il mandato e che viene costantemente aggiornato con nuovi obiettivi e nuove azioni.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nel rispetto della nuova normativa include solo opere per cui esistono attualmente i fondi disponibili. Al momento è presente un unico progetto di a