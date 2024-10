“La notizia del bando che il Comune di Nuoro ha predisposto per garantire alloggio e prospettive di lavoro ai migranti è una vergogna e ancor più gravi e inaudite sono le parole spese per giustificare lo stesso bando”.

E’ questo il duro attacco del consigliere regionale del Psd'az e presidente del Movimento Cristiano Forza Popolare Marcello Orrù che afferma che “l’obiettivo del Comune di Nuoro è quello di garantire non solo vitto e alloggio, ma anche una prospettiva lavorativa ai migranti.

“Ma come? Migliaia di giovani nuorese costretti ad emigrare all'estero e il comune, peraltro con gravi problemi di bilancio che fa? Garantisce casa e lavoro ai migranti” dice Orrù.



“È un vero e proprio scempio, uno sputo in faccia ai tanti sardi e nuoresi disoccupati. Il Comune ritiri il bando perché è un precedente che non deve passare. Occorre fermare questo vergognoso spreco di risorse pubbliche che va contro gli interessi dei nostri conterranei in difficoltà. Nuoro - conclude il consigliere regionale Orrù - non merita scelte scellerate come questa”.