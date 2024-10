“Le parole del ministro della Difesa Mauro in visita a Cagliari sono deludenti e preoccupanti - afferma il consigliere regionale del Pd Mario Bruno - Mentre la Sardegna chiede la dismissione dei poligoni militari e la bonifica del territorio, il ministro oggi ci dice che il poligono di Capo Teulada è intoccabile e che per le bonifiche ci saranno molti meno soldi rispetto a quanto pattuito.

La battaglia per le servitù militari, uno dei punti qualificanti della precedente legislatura col centrosinistra alla guida della Regione, deve tornare centrale nell’agenda politica. Rivogliamo indietro il nostro territorio, vogliamo che i poligoni militari vengano chiusi e che una seria campagna di bonifiche elimini qualsiasi traccia di inquinamento dovuto ai “giochi di guerra” dei militari. In questi ultimi anni, la Regione è stata molle e compiacente anche su questo punto, col presidente Cappellacci più attento ad andare a salutare i Sassarini in missione che a chiedere conto della situazione, anche ambientale-sanitaria, di Quirra e Teulada.

L’unico auspicio è che, se come dice Mauro, il prossimo anno la Difesa organizzerà una conferenza nazionale che farà tappa a Cagliari, per allora ci sia un nuovo governo regionale e una situazione ben più chiara e delineata anche a Roma, cosi da poter interloquire con un ministro più attento alle richieste inascoltate che da troppi anni quest’Isola presenta ai militari italiani e a chi li governa”.