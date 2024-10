"E’ passato oltre un mese da quando, precisamente il 7 luglio scorso, il Sindaco di Alghero Mario Bruno assicurava, a mezzo di formale comunicato stampa dell’Amministrazione, che le sanzioni conseguenti al ritardato pagamento (anche di 1 giorno, sic!) della Tarsu 2009, notificate in quei giorni dalla Secal, non sarebbero dovute essere pagate dagli algheresi, assicurando che nei giorni immediatamente successivi, l’Amministrazione avrebbe adottato un atto formale di correzione. Beh, a parte il solito comunicato annunciatore, a distanza di un mese e mezzo, nessun atto formale è stato assunto dall’Amministrazione con l’effetto pratico che quelle sanzioni sono ancora efficaci, molti cittadini inferociti le hanno pagate e in Città regna la confusione totale. Insomma, siamo alle solite".

E' quanto afferma il consigliere comunale di Forza Italia Michele Pais che aggiunge: "Non è finito qui. Nei giorni scorsi i Cittadini algheresi si son visti recapitare a casa le bollette della Tari (la nuova denominazione della tassa sulla nettezza urbana che prima si chiamava Tarsu) relative all’anno 2015… ebbene anche in questo caso, nonostante la propaganda dell’Amministrazione, ognuno di noi ha potuto notare un aumento della tassa (più o meno sensibile ma mediamente intorno ai 50 euro, no poca roba di questi tempi) rispetto al 2014, che già era notevolmente maggiore rispetto a quella dell’anno precedente. C’è da dire che l’intera opposizione e il sottoscritto ossessivamente, aveva denunciato ciò più volte, evidenziando l’ingiustizia e l’ingiustificato aumento delle tariffe a fronte di un servizio di nettezza urbana che non solo non era migliorato ma che nell’ultimo anno era notevolmente peggiorato. Per questa ragione abbiamo votato sempre contro l’aumento delle tariffe, approvato solo con i voti della maggioranza di sinistra a cui faceva eco il solito comunicato dell’Amministrazione con il quale si assicurava che nessun aumento sarebbe stato praticato.

I fatti - continua Pais -purtroppo già chiari a chi avesse prestato attenzione ai documenti presentati dalla Giunta, ci danno ragione e per gli algheresi si configura l’ennesimo salasso a cui sono chiamati a adempiere senza neanche potersi lamentare. Ma oltre il danno dell’aumento generalizzato c’e’ anche la beffa delle scadenze di pagamento… nonostante inizialmente il Consiglio comunale avesse approvato un mio emendamento che dava la possibilità agli algheresi i pagare l’intera tassa a novembre 2015, successivamente l’Amministrazione, non soddisfatta di aver aumentato il tributo, ha pure deciso di anticipare il pagamento del medesimo, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre! Una decisone assurda e vessatoria anche in questo caso passata in assoluto silenzio, in quanto coperta dalla propaganda perfettamente organizzata di questa Amministrazione.

Sul tema - precisa il consigliere comunale di Forza Italia -, appare opportuno evidenziare un possibile aspetto di illegittimità delle tariffe Tari applicate per il 2015, e già oggetto di formale segnalazione/denuncia da parte del sottoscritto. Infatti le tariffe applicate risultano essere quelle approvate dalla maggioranza con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 9.7.2015 e non anche quelle inferiori , come correttamente sarebbe dovuto essere, approvate con Deliberazione G.C. n. 95 del 10.04.2015 allegata al Bilancio di previsione 2015 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 16.7.2015. E’ pertanto importante che le Associazioni dei Consumatori presenti in Città, partendo dalla mia formale denuncia, intervengano e valutino questo importante aspetto che, qualora accolto, porterebbe all’annullamento di tutte le bollette notificate e alla riemissione di nuove corrette di importo decisamente inferiore".