Anche quest’anno, il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” partecipa anche quest’anno alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, in programma domani 5 e domenica 6 maggio.

Per la prima volta l’Istituzione cagliaritana aprirà le porte della sua sede di piazza Porrino per le visite guidate curate dal docente Francesco Marceddu e che vedrà protagonisti gli studenti Federica Nucita, Silvia Murenu e Giacomo Paulis che accompagneranno i visitatori in un percorso a tappe all’interno del Conservatorio.

Inoltre, coordinati dai referenti Sandro Medda, Livia Sandra Frau e Antonella Ferru, si terranno una serie di concerti in programma dalle 9 alle 20 nel Ghetto di Santa Croce (in via Santa Croce), nella Chiesa di Santa Rosalia (in via Torino) e nell’Auditorium di piazza Porrino. Protagonisti saranno gli studenti delle classi dei professori Maria Elena Runza, Luigi Muscio, Alessandra Giura Longo. Ci saranno anche il Coro degli allievi e il Coro di voci bianche.

A dirigere gli artisti saranno i docenti Mario Frezzato, Luigi Muscio, Pompeo Vernile, Enrico Di Maira, Francesco Marceddu. Le musiche spazieranno da Bach a Mendelshonn, da Chopin a Takamitsu. Per questa due giorni collaborerà anche Sara Melis, giovane impegnata in un progetto di alternanza scuola lavoro.