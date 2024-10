Saranno i Tazenda i protagonisti della kermesse organizzata per il primo anniversario del punto vendita Mondo Convenienza di Sassari. Il concerto della storica band sarà, infatti, l’evento clou della manifestazione in programma sabato 12 e domenica 13 maggio. Due giorni di musica e divertimento per festeggiare i primi 365 giorni di attività dello store. L’iniziativa si svolgerà nel piazzale che si affaccia su via Predda Niedda e sarà ad ingresso gratuito.

TAZENDA, CONCERTO E SORPRESE PER I FAN

Come facilmente immaginabile, quello dei Tazenda sarà un concerto che non lascerà indifferente il pubblico. Un’esibizione che, ancora una volta, dimostrerà il talento di Camedda & co. nel combinare tradizione e modernità, musica etnica e rock. In scaletta troveranno spazio tutte le hit della band sarda ma anche il loro recente singolo “Dentro le parole”.

Il concerto dei Tazenda si annuncia come un evento unico nel suo genere, ma stavolta non solo musicalmente. Il riferimento è a due iniziative speciali che Mondo Convenienza ha voluto dedicare ai loro fan. La prima consentirà ai più veloci di accedere nell’area Vip dell’evento: basterà presentare un buono d’acquisto effettuato nel negozio sassarese. Cliccando su questo link si possono trovare maggiori informazioni sulle modalità previste per l’accesso.

UN WHATSAPP PER INCONTRARE I TAZENDA

La seconda iniziativa regalerà ai fan più fortunati l’opportunità di incontrare di persona i propri beniamini. Anche in questo caso la partecipazione è a portata di tutti. Sarà sufficiente inviare una dedica al numero +393274749702. Tutti i messaggi saranno pubblicati in un album digitale, ma gli autori dei migliori 5 riceveranno un premio speciale. Quello, appunto, di trascorrere un po’ di tempo con i Tazenda. Un gadget autografato sarà, invece, il premio per altre 10 dediche scelte dalla giuria di Mondo Convenienza.

NON SOLO MUSICA PER IL COMPLEANNO DI MONDO CONVENIENZA

Il programma della kermesse in calendario sabato 12 e domenica 13 maggio prevede altre, e numerose, attività di animazione. In primis, quelle dedicate alla tradizione enogastronomica della Sardegna con degustazioni di gnocchi al sugo, birra Isola e prodotti tipici. Da segnalare anche l’allestimento di un parco giochi per i più piccini, senza dimenticare la distribuzione di gadget. Insomma, lo store Mondo Convenienza celebra il suo primo compleanno con un evento che vuole farsi ricordare.