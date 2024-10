Il Comune di Quartu vende il Caffè del Parco a Pitz'e Serra: il bar è stato inserito nel piano triennale delle alienazioni.

Nel 2016 era stato previsto l'avvio del bando per dare la struttura in concessione, mentre le ultime settimane - spiega l'amministrazione - hanno ulteriormente evidenziato la necessità di far cassa. Di conseguenza il piano 2017 sarà modificato per procedere alla cessione definitiva della struttura.

Il Comune intende, quindi, rassicurare tutti i cittadini che hanno firmato la petizione: "non c'è alcuno stato di inerzia. Ma anzi sono già state fatte le scelte del caso, atte a una riqualificazione dell'area e all'adeguato sfruttamento di una struttura considerata strategica sotto diversi punti di vista.

La riapertura dell'attività permetterà di garantire l'utilizzo dei servizi igienici, che attualmente non sono presenti all'interno del parco".

"La struttura è stata inserita nel Piano delle alienazioni del triennio 2016-2018, inizialmente scegliendo di darla in concessione; poi dopo attenta valutazione si è reputata più opportuna la cessione - ha spiegato il sindaco, Stefano Delunas -. In questo modo viene garantito all'Ente un duplice vantaggio, ovvero sia il risparmio derivante dal non dover più gestire beni inutilizzati, sia il ricavo di risorse importanti da mettere a disposizione dei cittadini, creando nuovi servizi. Nel complesso il Piano permetterà, infatti, di investire nelle scuole, nel mercato, nel sistema stradale, negli impianti di depurazione, negli ambienti di lavoro comunali. Bisogna attendere che si completi l'impostazione e l'avvio del bando, ma l'iter burocratico ha già preso avvio".