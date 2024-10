Il Comune di Nuoro non ha i fondi per l’organizzazione delle feste di carnevale e così l’associazione culturale “Sas Nugoresas” si impegna per dar vita a una grande sfilata di carri allegorici, in programma per il 9 marzo.

«Vogliamo far vivere alla nostra città un momento di allegria e di spensieratezza - dicono le ragazze del gruppo folk -. La nostra idea è quella di organizzare un carnevale in vecchio stile, con una sfilata di carri provenienti da diversi paesi della Sardegna e con almeno 150 figuranti. Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare perché solo in questo modo l’evento potrà avere un successo garantito. Abbiamo deciso di impegnarci anche dal punto finanziario. Il carro più bello vincerà mille euro, mentre a fine sfilata ai Giardinetti si farà musica con il gruppo etnico Ballade Ballade Bois».

L’amministrazione comunale ha garantito un aiuto dal punto di vista logistico, si parla della pubblicità dell’evento e della concessione del palco.

«Purtroppo - dice l’assessore Leonardo Moro - non abbiamo fondi a disposizione. Per questo motivo abbiamo dovuto rinunciare anche alla rassegna delle maschere tradizionali, un appuntamento atteso che quest’anno sarebbe dovuto giungere alla sua quarta edizione. Per fortuna le associazioni culturali sono molto attive in città e grazie al loro impegno tutta la comunità potrà godere di un momento di spensieratezza».