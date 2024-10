Trenta radiatori, trenta infissi in legno e dieci infissi in alluminio è quanto mette a disposizione il Comune di Gavoi verso i cittadini o chiunque voglia acquistarli.

Come riporta il sito del Comune, si tratta di beni dismessi a seguito di alcuni lavori di messa a norma delle scuole ed edifici. Questi infatti non servirebbero più all’Ente ma anzi rappresenterebbero un ingombro che il Comune intende liberarsi in tre modi.

Il primo tramite donazione verso i cittadini che ne fanno richiesta in ordine di protocollo, la seconda modalità prevede la distribuzione dei beni per coloro che rappresentano un rifiuto speciale da smaltire, e infine vendendoli per la modica cifra di 10 e 20 euro.

I beni messi a disposizione sono 30 radiatori in ghisa e 30 infissi in legno per un valore simbolico di 10 euro ognuno in pessime condizioni, e 10 infissi in alluminio per un valore di 20 euro ognuno.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 maggio 2016 presso l’ufficio tecnico del Comune mentre per l’acquisto dei beni, il richiedente dovrà effettuare un versamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Gavoi al numero 0784 53197 aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30.

Per prendere visione del bando entrare nel seguente link: http://www.comune.gavoi.nu.it/document/atti.asp?ta=1&ie=8991&aa=2016