Il Comune di Sassari ha messo in vendita dodici immobili di sua proprietà fra cui appartamenti ad Alghero, diversi terreni, un locale commerciale in città e una villetta al mare, per un valore totale di circa 1 milione e 300 mila euro.

L'amministrazione è alla ricerca di agenzie immobiliari cui affidare le trattative con i possibili acquirenti. Per individuarle ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse, che scadrà il 15 giugno. I dodici lotti messi sul mercato riguardano una villetta al mare, a due passi dalla Rotonda di Platamona, un locale commerciale in piazza Santa Maria, di fronte alla Basilica, tre appartamenti al centro di Alghero e sette terreni nella campagne del territorio di Sassari, fra cui uliveti e seminitavi, alcuni dotati anche di fabbricati. Non tutti i beni in vendita sono liberi, diversi sono locati.

La vendita rientra nel piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare 2023-2025 approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre. Con l'avviso per manifestazione di interesse rivolto alle agenzie immobiliari, Palazzo Ducale affiderà le intermediazioni a dei progessionisti. A questi sarà richiesto di promuovere le vendite, tramite l'utilizzo della propria organizzazione, degli immobili di proprietà comunale presenti nel piano delle alienazioni; gestire, con oneri a proprio carico, tutte le attività di pubblicità e i potenziali acquirenti, attraverso informazioni, chiarimenti di natura tecnica, appuntamenti e sopralluoghi; svolgere attività di raccordo e coordinamento tra le parti fino alla stipula notarile; predisporre, variare e aggiornare la modulistica per la sottoscrizione di eventuali accordi preliminari.