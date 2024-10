Il Comune di Sarule aderisce alla Campagna nazionale ‘Cambiamo l'Aria’ e partecipa al Firma Day dei giorni 20/21 gennaio 2018, per la raccolta firme a sostegno di tre diverse petizioni popolari da presentare al nuovo parlamento italiano.

“Non è infatti più accettabile – sottolinea la sindaca Mariangela Barca - che i maggiori costi della raccolta differenziata continuino a ricadere sui Comuni e dunque sui cittadini; che da una parte ci si riempia la bocca di temi quali l'economia circolare, il recupero e il riciclo dei rifiuti e dall'altra si potenzino e sovvenzionino sempre nuovi e più inquinanti inceneritori; che si debbano continuare a sopportare le esalazioni moleste e insopportabili a ridosso dei centri urbani (la cosiddetta "puzza") derivanti da impianti industriali di varie tipologie”.

“Raccoglieremo le firme dei cittadini – continua la sindaca - per richiedere nella prossima legislatura modifiche alla Legge 549 del 28/12/ 1995 e al T.U. Ambiente D.Lgs. 1522006 per prevedere maggiori contributi ai Comuni da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi (COPIAI), modificando radicalmente l'importo e l'utilizzo del Contributo Ambientale per favorire le attività di raccolta, riciclaggio e recupero delle varie frazioni dei rifiuti differenziati; fermare l'incenerimento dei rifiuti introducendo la Waste Tax, tassazione degli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia e degli impianti di combustione di rifiuti o di suoi derivati (cementifici - centrali termoelettriche -centrali a biogas/biomassa); fermare l'incenerimento dei rifiuti introducendo la Waste Tuo, tassazione degli impianti di incenerimento con senza recupero di energia e degli impianti di combustione di rifiuti o di suoio derivati (cementifici - centrali termoelettriche -centrali a biogas/biomassa); tutelare la qualità dell'aria, la salute pubblica e la salubrità dei posti di lavoro, colmando finalmente il vuoto normativo nazionale sul diffuso e nocivo "inquinamento olfattivo” causato da attività industriali e agricole, con la definizione di criteri, sistemi di monitoraggio, regole e sanzioni per regolamentare la molestia derivante da impianti di diversa tipologia (franamento dei rifiuti, agricoltura, industria chimica e petrolchimica)”.

Domenica prossima, 21, il Comune di Sarule, insieme all'Associazione ‘Zero Waste Sardegna’ e al Comitato ‘Non bruciamoci il futuro’, allestirà un banchetto in piazza San Michele, dalle ore 10 alle ore 12:30.

“Dopo tale data – spiega Mariangela Barca - i moduli saranno disponibili anche presso l'ufficio del sindaco del Comune, nei giorni di lunedì, dalle 16 alle 18, martedì, dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 18”.