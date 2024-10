Il Comune di Nuoro assegnerà otto lotti di terreno nei quartieri di città Nuova e Mughina destinati a orti urbani. Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e le domande dovranno essere presentate entro il 29 giugno.

Il progetto è rivolto agli anziani, alle famiglie e ai giovani. I criteri di assegnazione terranno conto della fascia Isee. Tre le categorie: l'"orto dei nonni" per i cittadini oltre i 65 anni, l'"orto delle famiglie" riservato ai cittadini tra i 31 e 64 anni e l'"orto dei giovani" per i cittadini per gli under 30.

Grazie alla collaborazione con l'associazione Agrimercato - Coldiretti Sardegna Nuoro, una squadra di "personal trainer dell'orto" supporterà gratuitamente gli assegnatari.

"Grazie a iniziative come questa - ha detto il sindaco Andrea Soddu - promuoviamo e incentiviamo la partecipazione attiva dei cittadini di tutte le età nella cura della città. La riqualificazione urbana non passa solo dalle grandi opere, ma anche dal recupero e la valorizzazione di tutti i piccoli spazi inutilizzati, facendoli diventare luoghi di aggregazione, socializzazione e vita all'aria aperta".

"Gli orti urbani - ha aggiunto l'assessora al Verde Urbano Eleonora Angheleddu - pensati per la riqualificazione di aree urbane periferiche, per stimolare la socializzazione e condivisione, hanno visto nell'ultimo anno un'inaspettata adesione e partecipazione attiva dei cittadini. L'obiettivo, oltre a quello imprescindibile della socialità, è quello di rimandare a un modo di vivere e nutrirsi sano. Un processo di rigenerazione urbana che coinvolge tutti i cittadini, di cui anche le scuole di ogni ordine e grado potranno liberamente usufruire".