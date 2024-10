Il Consiglio comunale di Macomer ha deciso di aderire, all’unanimità, alla campagna nazionale Sardigna chene plàstica - Plastic free Sardinia di ProgRes, per mettere al bando la plastica monouso.

“Come repubblicani sardi,– sottolineano da Progetu Repùblica – politicamente ci preme evidenziare l’importante contributo alla campagna del Partito dei Sardi: il dialogo e il confronto sulla necessità di una regia tra i partiti sardi per la condivisione dei temi e delle strategie che da tempo portiamo avanti con il PdS - e non solo - ha reso possibile realizzare una convergenza fattiva, una prassi politica condivisa, su un importante tema di interesse nazionale”.

“Per questo l’Esecutivo Nazionale di Progetu Repùblica – aggiungono – ringrazia il Direttivo del PdS, il capogruppo di maggioranza Gianfranco Congiu e il sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu per aver materialmente intrapreso la strada coraggiosa per ridurre sensibilmente l'uso di piatti, bicchieri e stoviglie varie realizzate in materiali non biodegradabili nel Marghine”.

“Ci auguriamo – concludono da ProgRes – che altri soggetti politici utilizzino liberamente la mozione plastic free, scaricabile dal nostro sito progeturepublica.net: l’ambiente se opportunamente difeso e valorizzato, economicamente rappresenta una inesauribile miniera per la nostra nazione”.