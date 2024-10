“L' Amministrazione Comunale condanna fermamente i fatti che oggi hanno messo in cattiva luce sia la protesta di tutto il comparto agropastorale che la nostra comunità”.

Inizia così un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Irgoli. “Sono azioni – si legge – che non portano ad alcuna risoluzione positiva della controversia. La protesta pacifica attivata negli ultimi mesi ha spinto nei tavoli di opportuna competenza la problematica e solo seguendo la medesima linea si può arrivare ad un epilogo adeguato”

“Speriamo – termina il post – che chi erroneamente è convinto di poter produrre buoni risultati con tali azioni, ritrovi la giusta percezione, così da evitare ulteriori effetti negativi per un comparto già di per se fortemente in crisi”.