Va a Galtellì il premio "Piccolo comune amico", concorso riservato ai Comuni con meno di 5mila abitanti che, nell'ultimo anno, si sono distinti nella valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, incentivando il turismo.

Il riconoscimento è stato assegnato nella categoria "Artigianato" per la produzione di manufatti tessili di lana di pecora, cotone e lino. Il progetto "Piccolo comune amico" è realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l'Italia, Symbola, Uncem.

Il 10 luglio, alle 9:30, si terrà la premiazione finale di tutti i comuni vincitori nella sala congressi di Palazzo Rospigliosi in via XXIV Maggio a Roma. Prevista anche la creazione di una mappa interattiva e campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.