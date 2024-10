Ormai manca davvero poco all’arrivo di Papa Francesco in Sardegna.

Per l’occasione il comune di Cagliari spenderà 200 mila euro.

Soldi distribuiti in questo modo: 45 mila euro per pulizie straordinarie, 25 mila per interventi di manutenzione e verde pubblico, 5 mila per servizi vari e 25 mila per il noleggio di attrezzature. I restanti 100 mila euro saranno destinati al comitato “Il Papa in Sardegna”.