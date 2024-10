Il Comune di Cagliari comunica che dal 23 al 27 novembre 2015, dalle ore 8.30 alle 11.30, presso il Centro dei Servizi per il Lavoro dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari, in Via Borgo Sant'Elia, ex scuola media Don Milani, si provvederà a raccogliere le adesioni, solo per i residenti nel Comune di Cagliari, per la richiesta di personale effettuata dall'Ufficio Cantieri del Comune di Cagliari, per Interventi di Bonifica e Riqualificazione Ambientale di Aree a Rischio e Degrado nel Comune di Cagliari.

Figure professionali richieste:

• 1 tecnico in possesso di Laurea magistrale o specialistica: Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o equipollente o dottore Agronomo o Forestale (iscritto all’Albo professionale Sezione A), in possesso anche di abilitazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

• 1 assistente di cantiere Perito Agrario;

• 2 assistenti di cantiere Geometra o Perito Edile;

• 3 muratori specializzati muniti di patente di guida categoria B;

• 1 conducente di automezzi e macchine operatrici munito di patente di guida categoria C e C.Q.C.;

• 17 Operai comuni.

Gli avvisi di selezione sono disponibili anche presso il Centro dei Servizi per il Lavoro (CSL) e sul sito SardegnaLavoro a cura dello stesso Centro per l'Impiego dell'Amministrazione Provinciale.

Documenti da presentare al CSL, per partecipare alle procedure di selezione:

• documento di identità;

• scheda anagrafico-professionale aggiornata;

• patente e abilitazione in corso di validità, laddove richiesto;

• modello ISEE in corso di validità

Per ulteriori informazioni cliccate qui

Centro Ser