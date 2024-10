Si svolgerà questo pomeriggio a partire dalle ore 17 a Bultei la prima edizione del Mercatino della Befana, proposto e organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni del centro del Goceano.

"Musica dal vivo, animazione per bambini, prodotti tipici locali, artigianato, ristorazione e tanto altro ancora" promette l'amministrazione comunale sull'apposita pagina Facebook.

Stand e bancarelle di espositori popoleranno per tutta la sera le centralissime Via Nazionale e Via Mugoni. I numerosi musicisti del paese daranno il via alla festa rallegrando l'atmosfera con i balli e i suoi della tradizione. Bultei, così, saluta nel migliore dei modi il nuovo anno.