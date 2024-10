“La bandiera multicolore è la bandiera della pace, che è parola universale ed ecumenica”.

Questo il commento del Sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, che ha deciso di far esporre nella facciata del palazzo comunale la bandiera della pace.

“Abbiamo scelto di affiancarla alle altre bandiere, nel nostro Municipio, – queste ancora le sue parole – a simboleggiare la necessità, in questo tempo così difficile, di aprirsi al dialogo e affrancarsi dagli ideologismi e dalle paure, per ricordare a tutti -e prima di tutto a noi stessi- che la convivenza sociale è convivenza civile nel momento in cui c'è il rispetto per gli altri, comunque siano, comunque la pensino, senza fobie, senza pregiudizi, senza preclusioni di sorta”.

“È bene che le istituzioni, le nostre istituzioni, – ha concluso Corrias – sostengano con forza questo messaggio di civiltà, in ossequio alla nostra Costituzione repubblicana e a quanto, in Europa e nel mondo, concorre, sul piano della difesa dei diritti civili, a promuovere e favorire la convivenza tra gli individui e la pace tra i popoli. A partire da noi”.